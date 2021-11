Trois pompiers, trois objectifs, un cross

Parmi les nombreux “maîtres du feu” venus de toute la France, trois Caennais prendront part à cette manifestation parrainée par le champion olympique de saut à la perche d’Atlanta, en 1996, Jean Galfione. Caroline Subreville, Damien Derobert et Michael Bonno représenteront ainsi la capitale bas-normande lors du rendez-vous annuel de l’élite des sapeurs-pompiers de France.

Du plaisir à la victoire

Pour les trois collègues, il s’agit d’une expérience différente. Pour Caroline Subreville, pompier volontaire place du Canada, c’est son tout premier cross national. “C’est la première fois que je suis disponible pour y participer”, nous confiait-elle. “J’y vais pour m’amuser, sans enjeu ni aucune illusion. Je n’ai pas d’ambition particulière. Je veux juste me faire plaisir avec les autres, ceux que je connais comme ceux que je vais découvrir. Ca va être sympa.” Michael Bonno possède lui la double casquette organisateur-participant. Pour lui c’est surtout une occasion de garder une bonne forme physique. “Pour être pompier, il faut être sportif. Ce métier c’est l’idéal du sport.” Quant à Damien Derobert, il n’a qu’une seule chose dans son viseur : la victoire, lui qui a déjà été champion de France militaire par le passé. “Sa motivation c’est la victoire, c’est un performeur un haut-niveau” expliquait son collègue Michael Bonno. Biathlète, il a notamment été vice-champion du monde de duathlon. Mais pour tous cet évènement s’annonce “formidable”, “bien structuré” et “sympa.” C’est également l’occasion pour le public de découvrir les meilleurs sapeurs-pompiers de France. “Qu’ils viennent nous voir et nous encourager !”