Notre table caennaise : le Dauphin, rue Gémare

Revisités d’une délicate émulsion par-ci, d’une petite pomme tapée au vieux parmesan par-là, les plats sont simples à la base, et inspirés par les meilleurs produits de notre terroir bas-normand.



Les anciens ne s’y trompent pas…

Finalement ça fait un bien fou de déguster un velouté Dubarry – plus personne ne sait ce que c’est de nos jours – et un dos de cabillaud sauce mousseline accompagné d’une brunoise de légumes. Le tout parfaitement maîtrisé par le Maître Restaurateur qu’est Stéphane Pugnat, et servi avec le sourire par un personnel impeccable. Les anciens ne s’y trompent pas qui en ont fait leur restaurant d’élection. Pour le coup la clientèle n’est pas très branchée mais après tout, on vient pour manger...

Pratique : 9 rue Gémare, Quartier des Quatrans à Caen. Tél. 02 31 86 22 26. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30 ; le samedi de 19h à 21h30. Plat du jour à 15 €.

Menus de 19 à 55 €.

Ce restaurant vous est recommandé par Le Petit Futé.