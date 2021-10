L'été, c'est fruité

Salade d'avocat, crevettes et tomates

Pour 4 personnes

Préparation : 15 mn



1 gros avocat

1/2 citron

2 tomates de taille moyenne

175 g de crevettes roses décortiquées

Pour l'assaisonnement

1/2 citron vert

Un petit bouquet de coriandre

125 g de yaourt nature

1 cuillerée à café de sucre en poudre, sel et poivre noir



Râpez et pressez le zeste du citron vert au-dessus d'un bol, en réservant de quoi garnir la salade.

Lavez et essuyez la coriandre. Ciselez l'équivalent d'une cuillerée à soupe que vous ajoutez au jus de citron. Incorporez le yaourt et le sucre. Salez et poivrez. Fouettez bien.

Coupez l'avocat en deux et dénoyautez-le. Pelez-le et coupez-le en lamelles que vous disposez sur des assiettes. Arrosez de jus de citron.

Coupez et disposez les tomates en tranches dans les assiettes avec les lamelles d'avocat et les crevettes. Nappez avec l'assaisonnement et garnissez du zeste de citron vert et des brins de coriandre.

Pour coupez l'avocat en deux, fendez-le dans le sens de la longueur et tournez pour séparer les deux moitiés.





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire