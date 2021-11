Pont Churchill : ce soir, ce devrait être la bonne !

Les imprévus, notamment météo, ont eu raison à plusieurs reprises de la pose de la passerelle amont du pont situé dans le prolongement de l'avenue du six juin, à Caen. Elle devait initialement avoir lieu le 21 janvier.

Si rien ne vient contrarier le programme, la pose devrait avoir lieu cette nuit, entre 21h et 5h du matin. La circulation dans le secteur sera à ce titre interrompue. Deux grues de 200 tonnes seront nécessaires à la manoeuvre.

L'élargissement du pont Churchill doit permettre à terme la circulation des véhicules en double-sens et un passage plus sécurisé des piétons et des cyclistes. Le tramway continuera également à l’emprunter.