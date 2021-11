Beauregard 2014 : tous les noms

Au menu du VENDREDI 4 JUILLET, une voix envoûtante et sexy, un condensé de l’esprit des années 80, un mythe, BLONDIE, les bouillonnants et alternatifs SHAKA PONK, LONDON GRAMMAR et leur pop tout en clair-obscur et lumières éblouissantes, les 5 pharaons au micro d’argent IAM, la puissance post-harcore de THE DILLINGER ESCAPE PLAN, la house parée de mélodies pop du duo DISCLOSURE, les splendides paysages néo-psychédéliques que nous offrent MIDLAKE ou encore les ballades chargées d’émotions de CATS ON TREES et l’électro rétro-futuriste de KAVINSKY.

Le SAMEDI 5 JUILLET, là encore, des artistes charismatiques nous entraînent dans leurs univers aussi personnels qu’universels : les indomptables et magiques rois du son de Bristol, PORTISHEAD, le prince dark de l’électro GESAFFELSTEIN, la divine VANESSA PARADIS, les affolants félins du collectif FAUVE, un condensé de fraicheur punchy, sombre et dansante avec le trio WE HAVE BAND, les californiens FOSTER THE PEOPLE et leur sublime rock psychédélique, les bohèmes ANGUS & JULIA STONE qui oscillent entre spleen folk et euphorie pop. Une création enfin, initiée par Beauregard et Serge Tessot-Gay qui nous fera l’honneur d’être en résidence au BBC (Big Band Café) et de présenter en avant-première son nouveau projet : ZONE LIBRE EXTENDED.

DIMANCHE 6 JUILLET, on peut parler de feu d’artifice pour clore cette 6e édition : PIXIES, référence absolue au panthéon du rock, Monsieur DAMON ALBARN, artiste protéiforme et prolifique, tête pensante de Blur et Gorillaz pour son 1er album solo, la grâce et l’élégance d’AGNES OBEL, la virtuosité du phénoménal JOHN BUTLER TRIO, le charme de YODELICE et ses implacables et impeccables mélodies, le collectif surréaliste londonien, BRETON, collusion d’électro et d’art-rock, et le magnifique bluesman, vagabond céleste SEASICK STEVE.