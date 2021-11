Journée d'action à Alençon: une délégation des manifestants reçue par le député-maire

Au terme d'un journée de manifestation régionale du secteur de la santé et de celui du social, ce mardi 18 mars à Alençon, une délégation a été reçue par le député maire PS Joachim Pueyo.

Joaquim Pueyo se prétend être le grand défenseur de l'hôpital public a annoncé avec ironie Bruno Lechartois, délégué interrégional CGT Santé à la sortie de la rencontre. Il nous a dit qu'une loi sur l'hôpital était en préparation et que quand il aurait le texte, on en reparlera, ajoute-t-il. On lui a dit que la CGT avait aidé à l'élection de Hollande qui depuis il n'a rien fait de ce qu'il avait dit, poursuit le délégué.

Avant de conclure: on a pas une grande confiance dans les députés; il faut qu'on leur remontre très rapidement à ces gens-là qu'on ne veut plus subir...