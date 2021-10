Questions à Mélissa Dumarais, l'haltérophile

Comment une femme s'éprend-elle pour l'haltérophilie ?

“Ce n'est pas un sport réservé aux garçons. Il y a beaucoup de filles. J'ai essayé à 12 ans et j'ai vite adhéré. Il y avait une très bonne ambiance et le sport en lui-même m'a beaucoup plu. J'aime la compétition et le travail sur soi qu'implique l'haltérophilie. J'ai besoin de ce sport pour mon équilibre. J'ai été championne de France minime (12-13 ans). J'ai toujours fait des podiums ensuite, mais sans titre. Cette année, j'ai gagné la médaille d'or chez les juniors (catégorie -58 kg).”



Quels sont vos prochains objectifs ?

“Je vais essayer d'intégrer l'équipe de France l'année prochaine. En seniors, si j'ai la chance de continuer, pourquoi pas faire partie de l'équipe de France également. En ce qui concerne la saison prochaine, je souhaite conserver mon titre chez les juniors, et améliorer ma place chez les seniors (ndlr. elle a terminé dixième). J'aimerais également participer aux championnats d'Europe.”



Propos recueillis par Aline Chatel.





