Municipales : la carte des communes privées de second tour

Dans les communes de 1000 habitants et plus, les candidatures sont effectuées par liste. Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix plus une) reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés en fonction du nombre de suffrage obtenus. Autrement dit s'il n'y a que deux listes, un tour suffira à élire le conseil municipal. Dès lors le suspense ne réside plus que dans le fait de savoir qui est arrivé en tête.

Mais dans certaines communes, il n'y aura même pas cette adrénaline qui monte à mesure que la pendule se rapproche de 20h. Le résultat est connu d'avance puisqu'une seule liste s'est présentée. Autrement dit, elle est gagnante avant même le scrutin.

Les villes qui comptent 1 ou 2 listes représentent 80% des communes de plus de 1000 habitants en Basse-Normandie (232/289).

Sur la carte ci-dessous, vous retrouverez toutes les communes de 1000 habitants ou plus en Basse-Normandie :