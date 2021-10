Caen-Nîmes : la réponse ce lundi

La victoire pourrait être donnée aux Caennais, sans avoir joué. Dans ce cas, les Caennais l'emporteraient 3-0. Ce résultat ferait d'autant plus leur affaire que les résultats des concurrents du SMC dans la course à la montée sont favorables aux Bleu et Rouge.

Pour plaider leur cause, les Caennais s'appuient sur un précédent. En avril 2010, les 3 points avaient été accordés à Ajaccio (3-0), les Havrais n'ayant pas pu gagner le stade corse à temps. De leurs côtés, les Nîmois feront valoir aujourd'hui devant la comission des compétitions de la LFP, le "cas de force majeure".