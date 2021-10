Madness annule sa venue à Beauregard : une attitude "brutale et peu respectueuse", pour les organisateurs

"C’est en plein accord avec le représentant légal du groupe en France (la société Nous Productions) que nous avions reçu une confirmation écrite officielle nous permettant d’annoncer cette programmation", justifie l'équipe organisatrice du festival.

"Les 3 concerts du groupe en France étaient d’ailleurs annoncés sur le site officiel de Madness et sur le site officiel du Fan Club, preuve que c’est bien en Angleterre qu’il faut chercher les raisons de cette annulation brutale et peu respectueuse de nos partenaires et de notre public. Une première en 6 éditions du festival…et une dernière en ce qui nous concerne avec Madness ! Les personnes souhaitant malgré tout se faire rembourser leur pass samedi peuvent le faire sur le lieu d’achat de leur billet jusqu’au 13 avril."