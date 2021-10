Samedi et dimanche, des professionnels des arbres et plantes seront place Boislandry et place de l'Europe à L'Aigle. Ils pourront vous vendre de quoi embellir votre jardin, mais aussi vous donner des conseils pour l'entretien à l'arrivée du printemps.

Samedi 15 et dimanche 16 mars, de 8h à 18h30.

Ecoutez Louis Nam, l'un des organisateurs , nous présenter la manifestation: