A partir de samedi et jusqu'au 30 mars, le festival Femmes dans la ville fête sa 15ème édition à Cherbourg avec pour thématiques les femmes et la mer, les stéréotypes filles-garçons, la santé, le bien-être...Vous pouvez télécharger le programme complet ville-cherbourg.fr



Depuis hier dimanche, vous pouvez profiter du printemps du cinéma ! Ce lundi et mardi, venez voir les films qui vous plaisent pour 3,50€, quelle que soit la séance. En ce moment par exemple : Monuments men, Fiston, 300 : la naissance d'un père, Supercondriaque, ou encore un été à Osage County.



Du théâtre demain mardi soir à Avranches : Le joueur. Un homme, à qui tout devait sourire, promis à un avenir tout tracé, va sombrer dans l'enfer du jeu et perdre pied. Persuadé de pouvoir "se refaire", il multiplie les mensonges auprès de ses proches et s'endette lourdement.

Plus sombre que les autres comédies de Goldoni, "le Joueur" est teinté de suspense et de rebondissements qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin. Jusqu'où est prêt à aller Florindo pour assouvir son vice pour le jeu ? Son entourage réussira-t-il à le sortir de son addiction ? Quiproquos, malentendus, personnages hauts en couleur peuplent cette pièce : du "pur théatre à jouer !

Ce sera au centre culturel à 20h30.

Sortir dans la Manche : lundi 17 mars Impossible de lire le son.