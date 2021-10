Prison : fermeture de la maison d'arrêt de Caen en 2017

A chaque fois, l'argument de la vétusté des lieux est avancé. Le ministère de la justice juge par ailleurs qu'il est "impossible de réaliser de lourds travaux" dans aucune de ses 23 prisons listées. Du côté des élus caennais, cette décision n'est guère comprise. Laurence Dumont député PS de Caen, reconnaît "l'état pitoyable de la maison d'arrêt" ajoutant que "c'est une bonne idée de la démolir". "On ne peut pas imaginer perdre une maison d'arrêt sur Caen" poursuit-elle.

Philippe Duron, maire de Caen, s'était déjà inquiété il y a quelques semaines de la rumeur rapportant la fermeture de la maison d'arrêt. Il avait ainsi pris sa plume pour rédiger une lettre adressée au préfet de Région et du Calvados d'alors, Christian Leyrit. "La ville de Caen ne peut que s'opposer à une telle perspective", avait-il écrit.



Reconstruction possible dans la Manche

La maison d'arrêt de Caen ne répond pas au principe de l'incarcération en cellule individuelle adopté par les sénateurs et les députés en octobre 2009. La surpopulation carcérale y apparaît aussi comme un véritable fléau. Au 1er septembre 2008, 450 personnes y étaient emprisonnées pour 316 places théoriques. A la même date un an plus tard, elles étaient 482 ! “En ce moment, la maison d'arrêt de Caen a un taux d'occupation de plus de 165%”, dénonce Philippe Devique, surveillant de prison et secrétaire régional de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (UFAP).

Dans son communiqué publié hier, le ministère de la justice annonce clairement "construction nouvelle : Manche" au niveau de l'annonce de la fermeture de la maison d'arrêt de Caen. Les élus caennais ne manqueront pas de réagir dans les semaines qui viennent.





Bonus Audio :

1) Laurence Dumont est député PS de Caen et peut à ce titre visiter la maison d'arrêt et le centre pénitentiaire. Elle nous a donné son sentiment sur ces deux établissements et envisagé les solutions éventuelles.

2) Philippe Devique: secrétaire régional de l'union fédérale autonome pénitentiaire