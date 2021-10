Vols de vélos : interpellés deux fois en quatre jours

Les deux jeunes, originaires de Rouen et Petit-Quevilly, ont été attrapés par la BAC à 1h15, rue du Général de Gaulle, au Houlme, alors qu'ils sortaient d'une propriété sur deux VTT, volés. Problème supplémentaire : quatre jours plus tôt, le 10 avril, ces deux-là avaient déjà été pincés pour les mêmes raisons, et dans des circonstances inhabituelles. En effet, surpris par un riverain dans un local à vélos d'un immeuble, à Rouen, ils y avaient été enfermés par ce dernier avant d'être cueillis, pris au piège, par les policiers. Un troisième, qui faisait le guet, avait également été arrêté.