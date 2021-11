Comment vote-t-on aux élections municipales ?

Première particularité de l’élection municipale : on ne vote pas pour un maire... Contrairement aux élections présidentielles où l’on désigne un président, aux élections législatives où l’on se prononce pour un député, aux élections municipales, on élit un conseil municipal. A charge pour ce dernier d’élire en son sein un maire.

Seconde particularité : les électeurs sont divisés en deux catégories : ceux qui résident dans une communes de moins de 1000 habitants et ceux qui résident dans une commune de plus de 1000 habitants. Et le mode de scrutin est différent pour les deux cas.

Dans les communes de moins de 1000 habitants : (vérifiez la population de votre commune ici)

Pour ce 1er tour, mieux vaut vous munir d’un stylo. Car le panachage est autorisé dans ce cas de figure. Vous pouvez ajouter ou rayer des noms sur les bulletins de vote. Sur la table des assesseurs, au moment de prendre vos bulletins et de vous rendre dans l’isoloir, certains comporteront un seul nom, d’autres plusieurs si des candidats ont décidé de se regrouper. A vous de modifier, ou pas, le ou les bulletin(s) que vous glisserez dans l’enveloppe.

Attention, une nouveauté pour ce scrutin. Il est désormais interdit d’ajouter les noms de personnes qui ne se sont pas portées candidates à l’élection. Seules les voix des personnes qui ont fait acte de candidatures seront comptées.

Qui est élu ?

Au 1er tour tous les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

Au 2nd tour, sont élus, les candidats qui ont obtenu la majorité relative. En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.

Dans les communes de 1000 habitants et plus (vérifiez la population de votre commune ici) :

La démarche est plus simple puisque les candidatures sont effectuées par liste. Le panachage est interdit. Et si d’aventure vous ajoutiez ou rayiez des noms, votre bulletin serait considéré comme nul. Vous votez donc pour une liste complète. Sachez en outre qu’un bulletin de vote comprend une liste des candidats aux municipales et une des candidats au conseil communautaire. Vous votez donc pour les deux.

Qui est élu ?

Au premier tour, la liste qui remporte la majorité absolue, et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits, remporte 50 % des sièges, le reste des sièges est réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, un second tour a lieu auquel peuvent se présenter les listes ayant réuni au moins 10 % des voix au premier tour.

Au 2nd tour, la liste arrivée en tête obtient 50 % des sièges et le reste des sièges est réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des voix à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne