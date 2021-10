Fêtez la Saint Patrick samedi à Alençon

L'Irlande et la musique celtique sont à l'honneur ce week-end à Alençon! L'association "les branchés du folk d'Alençon" vous invite à assister d'abord à un concert du groupe breton "Rori Campbell trio" et ensuite venez danser au fest noz animés par les groupes Liviou et Fag.

Concert entre 20h30 et 22h, immédiatement suivir par le bal de 22h à 2h. Entrée à 16€. Billetterie sur place ou à l'office de tourisme d'Alençon avant l'événement.

Rendez-vous samedi à partir de 20h30 à la Halle aux toiles d'Alençon.

Ecoutez Robert Fontaine, président de l'association, nous présenter la soirée: