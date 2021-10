Sortir dans la Manche: vendredi 14 mars

Avis aux passionnés des deux roues avec ce dimanche l'enduro moto de la Sée à Sourdeval. Si vous souhaitez y assister rendez-vous ce dimanche à partir de 9h30 sur la place du marché à Sourdeval.





A partir de dimanche, profitez du printemps du cinéma ! Dimanche, lundi et mardi, venez voir les films qui vous plaisent pour 3,50€, quelle que soit la séance.





Michel Fugain sera en concert demain samedi à Saint James. Il vient sur scène avec 12 musiciens avec un nouveau spectacle, de nouvelles chansons, mais aussi ses succès. C'est à la salle Espace Le Conquérant demain à partir de 20h.





Et puis dimanche, Course de 10 kms sur Ducey, pour le challenge "Courir en Manche". Elle est ouverte à tous. Départ à 10h.





Ce vendredi dès 19h45, suivez la 28ème journée de Ligue 2 en direct sur Tendance Ouest avec nos commentateurs. Vivez la rencontre entre le S.M Caen et le Nîmes Olympiques, commentez aussi le match avec la communauté Tendance Ouest sur tendanceouest.com