Sortir dans l'Orne: vendredi 14 mars

Le Festival Les Bichoiseries vient de dévoiler les derniers noms de la programmation pour sa 8 eme édition. Festival qui se tiendra le 27 et 28 juin à Cerisy Belle étoile. La programmation complète à retrouver ici.



Pour le week-end de la Saint-Patrick, le Casino de Bagnoles reçoit ce soir la troupe "Craic Irish Dance". Un voyage dans l'ambiance des pubs irlandais, des brumes du Donegal, des lacs du Connemara et des défis plein d'humour entre danseurs et musiciens. Prix des places : 15€ - réservations au Casino. Le spectacle sera offert aux clients du restaurant de ce soir-là sur les menus tentation et gourmet.

Le Bayokos, la discothèque du centre-ville d'Alençon, vous propose une nouveauté samedi avec l'inauguration de son nouveau coin VIP Loundge ouvert dès 21h. Vous découvrirez aussi une nouvelle salle pour les + de 30 ans. L'entrée se fait maintenant cour Clémenceau.

Et toujours à Argentan, la patinoire qui vous accueille jusqu'à dimanche. Ouverture de 10h à 12h et de 14h à18h. Ce vendredi soir, « La patinoire fait son chaud", descente aux flambeaux à 19h30 suivie d'une soirée dansante sur glace jusqu'à 22h. Tarif réduit pour les personnes déguisées ou maquillées.