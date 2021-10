On en voit de plus en plus dans les grandes villes ou la région parisienne : les food trucks, ces "camions cantine", fast-food d'un nouveau genre qui se veulent plus sains et s'installent, le plus souvent le midi, aux pieds des bureaux. L'un d'entre eux, Big Marcel, sillonne le pays Saint-Lois depuis quelques semaines, et un autre va bientôt parcourir le Nord Cotentin.

Emilie Lecompte, 32 ans, travaille aujourd'hui dans l'informatique. Cette passionnée de cuisine a décidé de tout lâcher pour créer son propre food truck normand... L'idée lui est venue un midi de novembre, alors qu'elle mangeait sa "gamelle" dans sa voiture :

Un food-truck Normand dans le Nord-Cotentin



Il a fallu acheter un camion d'occasion, que son bricoleur de mari transforme peu à peu en cuisine ambulante. L'objectif, c'est d'ouvrir en mai prochain, et de proposer "des plats simples, soupes, salades, galettes, croques-monsieur, cup-cakes... A emporter pour les manger au bureau ou ailleurs :

Un food-truck Normand dans le Nord-Cotentin

Emilie Lecompte recherche actuellement des emplacements, privés ou appartenants aux communes. Equeurdreville, Cherbourg, Beaumont-Hague, Valognes, Rauvillle-la-Bigot sont autant de destinations où l'on devrait pouvoir la retrouver avant l'été. Pour financer son projet, elle a lancé une page de financement participatif. Emilie Lecompte recherche aussi des producteurs locaux avec qui elle pourrait travailler.