Rouen : un compte bancaire... sans banque !

Soixante bureaux de tabac proposent ce service dans toute la France.

Simple et rapide

A Rouen, la pétillante buraliste du Café de la Gare fait figure de précurseur. C’est la première en Haute-Normandie. “Suite à la baisse de la vente du tabac, nous avons saisi cette opportunité de développer une nouvelle activité”, explique-t-elle. C’est la société Financière des paiements électroniques qui a lancé ce projet en s’associant avec la Confédération des buralistes.

Il s’agit en fait d’un établissement de paiement et non d’une banque. Après avoir reçu l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation pour devenir agents de paiement, les buralistes bénéficient d’une formation. Le futur client peut ouvrir un compte en dix minutes pour 20 €. Il doit se présenter avec une pièce d’identité et un numéro de téléphone mobile.

Le client repart avec un coffret contenant une carte de paiement Mastercard et un relevé d’identité bancaire. Le compte est alors immédiatement utilisable : virements, dépôt (limité à 750€ par mois) et retrait d’espèces, paiement par carte (en France et à l’international) et sur internet. En revanche, l’utilisateur ne peut pas faire de chèques, ni être à découvert.

Ces transactions occasionnent des frais qui restent cependant minimes (environ 50€ par an). Le client peut gérer son compte à distance sur son téléphone mobile, sur internet et par téléphone. Ce système a déjà séduit de nombreux usagers : “Nous ouvrons une dizaine de comptes par jour”, confie la buraliste.

Pratique. Infos sur www.compte-nickel.fr