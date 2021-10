"The Amazing Spider-Man" : la B.O signée Alicia Keys et Pharell Williams

Produit par Pharell Williams, "It's On Again" est une chanson qui "capture l'expérience, l'histoire - et surtout - le sens caché derrière le film" comme l'explique Marc Webb. Iil rajoute : "Nous cherchions juste la bonne chanson pour clore le film - une chanson qui serait optimiste et entraînante, mais aussi avec une note d'appréhension".

Avec la participation d'Alicia Keys et de Kendrick Lamar vous pourrez vous faire votre propre opinion du rendu du projet en vous rendant en salle le 30 avril prochain.