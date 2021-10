Vols de pots catalytiques : habitants de la CUC, soyez vigilants !

Habitants de la communauté urbaine de Cherbourg, ouvrez l'oeil... Malgré les appels à la vigilance, six pots catalytiques ont été volés en deux jours sur des voitures. Après le quartier des Provinces à Cherbourg, c'est Tourlaville et Equeurdreville qui ont été touchées. La découpe des pots ne nécessite pas d'outillage volumineux et ce dernier peut facilement être dissimulé sous un vêtement ou dans un petit sac. Le temps du vol est très réduit, estimé à 5 minutes.

La police demande à la population de lui signaler tout individu suspect notamment observé dans une position anormale près ou sous une voiture en stationnement, ainsi que les mouvements suspects des personnes de passage et originaires des pays de l'Est qui seraient clients des hôtels ou gîtes de l'agglomération pour un ou deux jours.