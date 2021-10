Les étoiles du cirque de Pékin étaient à Rouen

Pendant plus d'1h30, les articles du cirque Phénix ont fait vibrer le Zénith de Rouen (pourtant loin d'être rempli) avec un spectacle absolument magnifique ! Des jeunes et des moins jeunes sont venus (en nombre malgré tout), découvrir la nouvelle création des étoiles du cirque de Pékin.

L'Empereur de Jade

L'histoire vous la connaissez, puisqu'il s'agit tout simplement du conte qui donna naissance au zodiaque chinois.

Le cirque comme vous ne l'avez jamais vu

Les numéros s'enchaînent, les signes du zodiaque aussi. "Les coqs" nous font rire, "les singes" nous éblouissent, "les buffles" nous font frissonner. Dans ce cirque, pas d'animaux. Juste des artistes complets, à la grâce saisissante et au sourire enjôleur.

Le numéro des jeunes lapines sur leurs vélos est époustouflant et peut-être le plus impressionnant du spectacle. Les 50 artistes font preuve d'un si grand professionnalisme que les numéros nous paraissent tout simples. "Ca a l'air si facile quand on les voit", s'exclame une spectatrice. Pourtant, les quelques chapeaux de jonglage laissés tomber lors du tableau du singe nous prouvent le contraire.

Si vous avez loupé leur venue mardi soir à Rouen, promettez-moi que l'an prochain, vous assisterez à leur nouvelle création, Cirkafrika 2, qui promet encore beaucoup de féerie.

Découvrez notre galerie photos.