A 27 ans, Lucie crée son école de cerf-volant !

'Après un Master de management sportif à Caen, j'ai obtenu en 2007 un poste d'animatrice à la Fédération française handisport, et j'ai été détachée à la ligue de vol libre de Basse-Normandie sur une mission d'accession aux personnes handicapées”, indique la jeune femme de 27 ans. 'Avant, je n'avais que quelques expériences avec le cerf-volant, et encore, ce n'était pas vraiment concluant...” De fil en aiguille, elle se découvre amoureuse de la discipline : 'C'est une activité qui me détend, voler le week-end est tellement agréable. Et puis faire décoller une structure, il faut le dire, cela a quelque chose de magique !”

Une fois son contrat terminé, Lucie a décidé de se lancer dans un projet un peu fou : créer sa propre école de cerf-volant. C'est ainsi qu'en 2009 est né Luciel. Ateliers de fabrication d'appareil, initiation au pilotage seul ou en groupe : Lucie déploie toute son énergie pour partager sa passion.



Délicatesse, agilité et persévérance

Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est à force de pratique qu'on peut apprécier pleinement la manipulation de son appareil. “On peut apprendre seul, mais pouvoir bénéficier de conseils permet de prendre du plaisir bien plus rapidement”, confie Lucie.

Délicatesse, agilité, persévérance : telles sont les qualités requises pour devenir un bon lucaniste - ainsi nomme-t-on les adeptes du cerf-volant. “Les gestes doivent être extrêmement doux et précis, et on a beau comprendre le mouvement, il faut des heures d'entraînement”. Nul doute qu'avec son école, Lucie saura faire décoller les petits comme les grands.

