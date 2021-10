76231. Seine-Maritime : le FN contre-attaque dans l'affaire des municipales

Les habitants de deux communes de Seine-Maritime avaient déposés une plainte pour "manoeuvres frauduleuses" à moins de deux semaines des municipales contre le Front National.

Les faits tels que rapportés par le FN concernant Le Grand-Quevilly, près de Rouen, ont toutefois été contredits par un habitant de cette commune, à l'origine de l'affaire, rapporte

l'Agence France Presse.

Le FN a publié un communiqué et le texte de la plainte déposée auprès du procureur de Rouen par ses têtes de liste à Elbeuf et au Grand-Quevilly, Nicolas Bay et Pascal Bignaux.

En fin de journée mardi 11 mars, le parquet a indiqué qu'il n'était pas encore en possession de la plainte.

Selon le FN, Jean-Pierre Verdeaux, "un proche de la municipalité PS" du Grand-Quevilly, "a infiltré la liste en signant lui-même un formulaire de candidature avant d'inciter

les colistiers à se retirer, alors même qu'il ne pouvait pas avoir connaissance de l'identité des autres candidats, autrement que, frauduleusement, par la mairie", relate l'AFP.

S'agissant d'Elbeuf, le FN accuse le maire socialiste, Djoudé Mérabet, d'avoir "démarché individuellement à domicile" des personnes inscrites sur la liste Bleu Marine

et de leur avoir fourni "un modèle-type de document de retrait de candidature".