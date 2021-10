Pollution : l'alerte est maintenue à Rouen

Et ça continue... le seuil d'information et de recommandations aux personnes sensibles pour les particules en suspension a été dépassé ce mardi 11 mars. C'est peut-être le seul inconvénient du beau temps (et plutôt de l'anticyclone), qui entraine une hausse du taux de particules fines dans l'air.