Pour l'amour des toutous

Pour assouvir cet amour, elle a décidé d'ouvrir un salon de toilettage canin et de bichonner les toutous des autres. Depuis le 5 juillet, date de l'ouverture, elle met à disposition ses talents pour 'des coupes standard, à la paire de ciseaux ou à la tondeuse”. Le tout dans le cadre agréable et raffiné de la nouvelle boutique.

En plus des soins prodigués à l'animal, Magalie propose à la vente des accessoires originaux et de qualité à prix mini, comme “des croquettes spécifiques à chaque race, des produits anti-puces, des laisses, des parfums pour chiens et des shampooings bio”.

Styl'Canin, 17 rue du Havre à Caen. Tél. 02 31 47 60 82.







