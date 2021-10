Gavray : retrouvé mort plusieurs semaines après son décès

Selon nos confrères de la Manche Libre, c'est une connaissance, inquiète de ne plus avoir de nouvelles depuis le mois de janvier qui a alerté les forces de l'ordre. Pompiers et gendarmes se sont alors rendus au 2 rue de la poterie à Gavray. Après avoir ouvert la porte de l'appartement, ils ont découvert le corps sans vie de l'homme, âgé d'une quarantaine d'années. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les causes de la mort qui remonte à plusieurs semaines. Un décès qui ne revêt pas de caractère suspect à ce stade de l'enquête.