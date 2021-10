Accompagner la fin de vie

Une vingtaine de bénévoles va à la rencontre des malades dans les institutions hospitalières, du Centre François Baclesse à l'unité régionale de soins palliatifs Maurice Abiven. 'Nous nous déplaçons également dans les maisons de retraite ainsi qu'à domicile”, précise Marie-Thérèse Heurtaux, coordinatrice à l'ASPEC.



Permettre aux proches de “prendre l'air”

La solidarité est loin d'être un vain mot au sein de l'association, et elle existe à plusieurs niveaux. Complémentaire de celle du personnel soignant, son action soulage aussi les familles : “Notre aide permet ponctuellement aux proches de prendre l'air. On oublie qu'ils s'autorisent trop rarement une vie sociale lorsqu'ils accompagnent une personne en fin de vie”. Entre bénévoles aussi, le soutien est très fort, puisque des groupes de parole sont mis en place tous les mois afin que chacun se confie sur son expérience auprès des patients et se libère de ses émotions.

Pratique. ASPEC, 15 rue de la Girafe, à Caen. Tél. 02 31 44 97 41.



