Retour du beau temps : dégradation de la qualité de l'air

En raison de conditions défavorables le seuil d'information et de recommandations aux personnes sensibles pour les particules en suspension a été dépassé ce dimanche 9 mars selon de réseau de surveillance de la qualité de l'air, Air Com. La qualité de l'air est dégradée à Caen, Lisieux et Alençon, 7 sur 10, 6 à Saint-Lô, c'est à Cherbourg que l'on respire le mieux, avec un indice de 5 sur 10.

Il est recommandé d’éviter toute activité physique et sportive intense, à l’extérieur comme à l’intérieur des locaux et privilégier les exercices plus calmes et respecter le traitement médical prescrit ou consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes tels que toux, gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux. Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse.