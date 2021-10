Municipales : 33616 candidats et 5 villes orphelines en Basse-Normandie

Ils seront donc 33616 à se jeter dans la bataille pour prendre les rênes de l'une des 1812 communes de Basse-Normandie, ou plutôt de 1807 communes. Car 5 villes, 2 dans le Calvados, 2 dans l'Orne et 1 dans la Manche n'ont aucun candidat déclaré et n'organiseront pas de 1er tour (voire carte ci-dessous). Des candidats pourront toutefois se faire connaître pur le second tour du scrutin.



Afficher Communes sans candidats sur une carte plus grande

Département regroupant le plus grand nombre de communes et d'habitants en Basse-Normandie, le Calvados compte naturellement le pus grand nombre de candidats, juste devant la Manche et l'Orne. Voici le bilan des dépôts de candidatures dans les trois départements de Basse-Normandie.