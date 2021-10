Après le 14 juillet, la Ville fait le grand ménage

" Il s'agit de rendre à la ville son aspect normal le plus rapidement possible" , explique Hélène Foucher, directrice de l'environnement et du cadre de vie. Une vingtaine d'agents se chargent de remettre au propre les deux sites les plus fréquentés la veille au soir : la Prairie et la place du Théâtre. L'hippodrome et ses alentours sont particulièrement jonchés de détritus, cartons à pizza, débris de pétards, bouteilles et cannettes...







Par équipes de deux, huit agents parcourent le champ de course et ramassent avec des griffes l'ensemble des déchets promis à l'incinérateur. Au Théâtre, « le gros » des immondices a été balayé plus vite. Mais il reste le détail à ramasser manuellement. Bientôt les terrasses sont de sortie. Vers 11h30, les dernières traces de la fête ne sont plus qu'un souvenir.



