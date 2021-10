Les deux filles de 15 et 16 ans sont déjà bien connues des services de police. Elles comparaissent devant le juge des enfants pour vol avec violences sur la voie publique. Mercredi, près du CHU de Caen, elles avaient détroussé une fille de 18 ans, lui avait volé son téléphone portable et s'en était violemment pris à elle. Dans leurs sacs ont été retrouvés une réplique de pistolet et un couteau... Elles risquent une mise en examen.