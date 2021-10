61001. 8018 candidats aux élections municipales dans l'Orne

Il est désormais trop tard pour être candidat aux élections municipales des 23 et 30 mars prochain : la limite des dépôts des candidatures, c'était jeudi soir 4 mars à 18h, en Préfecture et dans les sous-préfecture.

Dans l'Orne, on dénombre 8018 candidats :

-6126 candidats se sont déclarés dans les communes de moins de 1000 habitants

-et 94 listes, soit 1892 candidatures ont été déposées dans les communes de 1000 habitants et plus.

Aucun candidat ne s’est déclaré dans 2 communes : La Roche-Mabile (168 habitants) et Lucé (79 habitants).