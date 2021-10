Six mineurs interpellés pour vol près de Rouen

Il est 4h ce jeudi 6 mars lorsque la Brigade Anti-Criminalité (BAC) est appelée pour se rendre à Mesnil-Esnard. Six jeunes auraient fouillé un camion de chantier rue Fernand Herbo explique le requérant à la police.

La BAC part alors à la recherche des jeunes. En chemin, les policiers découvrent des extincteurs vidés de leur contenu ainsi que des pots de peinture ouverts et posés sur les capots de quelques voitures.

Ils repèrent les six jeunes sur la route de Darnétal, près de Bonsecours. Ceux-ci, tous nés en 1999, sont porteurs de sac à dos. Les policiers les interpellent et découvrent dans leur sac des lampes, des gilets fluo, des couteaux, des GPS et divers objets.

Les trois jeunes femmes, qui accompagnaient les trois jeunes garçons, ont reconnu avoir posé la peinture sur les véhicules en stationnement.

Ils ont tous été placés en Brigade de répression de la délinquance.