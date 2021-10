Il frappe son frère et atteint sa mère

Dès qu'il était en manque, il pouvait devenir violent, jusqu'à obtenir de l'argent pour payer sa dose. Il frappait dans les murs et cassait les portes dans l'appartement. Le mardi 13 juillet, c'était le comble, il a mis de la musique toute la nuit. Son frère cadet lui a alors demandé de baisser le son. S'en est suivie une bagarre. La mère qui arrivait pour les séparer a pris un coup de poing, ce qui les a calmé immédiatement. Mais, le samedi 17 juillet, la mère a porté plainte. Du fait des 'crises” de son fils, elle ne pouvait même pas voir les enfants de sa fille de crainte qu'ils soient choqués ou blessés. Sans parler des voisins que la musique gêne également.

Le prévenu, consommateur de cannabis depuis dix ans est devenu “ accro ” à l'héroïne en prison, et a fait vivre cet “ enfer ” aux siens depuis trois ans.

Le 19 juillet, le tribunal l'a renvoyé en prison pour deux mois fermes. A sa sortie, lui resteront quatre mois de sursis, s'il ne respecte pas quatre obligations : ne pas fréquenter sa mère et la rue Gandhi à Caen, payer les réparations dans l'appartement, et se soigner.



