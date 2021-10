76540. L'inoxydable Steve Baker

Dans sa jolie maison de la rive gauche, à Rouen, Steve Baker a les traits tirés et le sourire du père comblé. Deux nouveaux bébés débarquent dans sa vie : une petite fille et sa dernière BD, Inoxydable (Kstr, Casterman) cosignée avec le scénariste Sébastien Floc’h. Après la “jeunesse fantasmée” de La vie en slip (Dupuis), le dessinateur rouennais s’est essayé cette fois-ci à la science-fiction décalée. Dans cet album (sortie le 12 mars), Harry et le robot Zip se lancent dans une enquête gorgée d’humour et de suspense.



Projet après projet, album après album, le trentenaire trouve sa place dans l’univers BD. A force de persévérer. Né à Rouen dans une famille modeste, où la lecture n’est pas le hobby favori, Steve Boulanger de son vrai nom traîne, enfant, à la bibliothèque et dévore “Pif Gadget”. Puis voilà qu’il se met à dessiner, passe un Bac Arts plastiques au lycée Jeanne d’Arc, participe à un concours amateur d’Angoulême... “Pour, la première fois, je me donnais à fond, se souvient-il. Après le lycée, j’ai pensé que je ne pourrais pas vivre de la BD”. Direction la fac d’anglais, alors, par défaut. “Là, au bout d’un semestre, je me suis dit qu’il fallait être sérieux pour enseigner !” On le retrouvera plus tard sur les bancs de l’Ecole St-Luc de Bruxelles, connue pour sa filière BD. S’enchaînent la vie à Paris, les petits boulots, les courriers aux éditeurs, les premiers contrats, La Vie en slip dans “Pif Gadget”...



Steve Baker a aujourd’hui de nouveaux projets plein la tablette graphique. Pas le choix. “C’est de plus en plus dur de vivre de ce métier”. Ah, il en faudrait plus pour émousser sa créativité ! Inoxydable.