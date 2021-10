Euro -19 : début idéal pour la France

' On voit qu'avec de l'enthousiasme, du coeur, de la volonté et de la générosité, on peut atteindre ce que l'on recherche ”, se réjouit son sélectionneur, Francis Smerecki. Bien plus tranchants que leurs adversaires, les Français ont logiquement ouvert la marque après 20 minutes de jeu par Gaël Kakuta. Un quart d'heure plus tard, Cédric Bakambu doublait la mise.



Les Bleus marquent leur territoire

Entre temps, l'addition aurait pu être plus salée puisque la France s'était procurée un penalty, repoussé, et avait trouvé le poteau peu après. “ Notre première mi-temps a été de bonne voire de très bonne tenue, souligne Francis Smerecki. Mais on a connu un petit creux en seconde et les Pays-Bas, vexés sans doute, ont voulu revenir à la marque ”.

La France s'est mise à reculer sous la pression accrue de son adversaire. La réduction du score signée Jerson Cabral - avec réussite - en début de deuxième mi-temps (55') relançait les Oranje. Mais la défense française tenait bon et les Bleuets profitaient d'un but contre son camp de Martins Indi pour se mettre à l'abri (84'). Dans les arrêts de jeu, le Sochalien Cédric Bakambu signait même le doublé et soignait la différence de buts (4-1, 93'). “ On a fait la différence physiquement , estime le capitaine des Bleuets, Gueïda Fofana. C'est une belle victoire mais il ne faut pas s'enflammer. Le match contre l'Autriche sera plus dur ”. La France devait affronter les Autrichiens mercredi 21 juillet à Flers, avant de défier l'Angleterre le samedi 24 juillet à St-Lô. Les Bleus sont donc bien partis pour obtenir une place en demi-finale qui pourrait faire revenir les Bleuets à Caen le mardi 27 juillet.



