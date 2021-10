Sortir dans le Calvados : jeudi 6 mars

Ce jeudi soir, la Cie Diatochroma présente "La montre à Léon", "Une histoire à chanter, des chansons à raconter . . . Un jeu de piste contre la montre, des rimes comme s’il en pleuvait." C'est au bazarnaom à 18h.

Samedi, c'est la journée de la femme. A cette occasion, plusieurs animations sont organisées à Caen par le planning familial dès aujourd'hui jeudi. Projection de Même pas mal, un documentaire inédit de Nadia El Fani et Alina Isabel Perez. Nadia El Fani a mené deux luttes pendant qu’elle réalisait son film Laïcité Inch’Allah !, Celle contre les extrémistes et les attaques violentes dont elle a été la cible et sa lutte contre la maladie. Deux combats qui se rejoignent dans une volonté très forte de vivre, de vivre libre. Voici donc la réponse cinématographique de la réalisatrice aux agressions subies au moment de la présentation du film en Tunisie, aux obstacles, attaques, blessures et menaces de mort qui font « Même Pas Mal »... Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice Nadia El Fani, les membres de l’ARDES et du Planning familial et de témoignages de femmes tunisiennes. C'est à 20h45 au cinéma Lux.