Découvrez le tout nouveau titre de Coldplay "Magic" ce jeudi soir dans 100% Ouest

Coldplay is back à notre plus grand bonheur avec un extrait inédit "Magic". Le groupe a par ailleurs annoncé la date de sortie de ce nouvel opus : le 19 mai. Les personnes qui pré-commanderont l'album auront en prime un téléchargement immédiat du titre "Magic".

La semaine dernière, le groupe avait présenté la chanson "Midnight" et son clip. "Ghost Stories" est le sixième album de Coldplay, et le premier depuis "Mylo Xyloto", sorti en 2011. Ils se produiront à Austin (Texas), le 11 mars, comme tête d'affiche de l'US iTunes Festival lors du festival South by Southwest.

Découvrez ce soir "Magic" extrait inédit du groupe Coldplay. Rendez-vous ce jeudi soir dans 100% Ouest à partir de 20h00 avec Ilias sur Tendance Ouest.