Hockey/Ligue Magnus : Rouen qualifié pour les demi-finales de play-offs

C'est un sans faute, mais acquis non sans difficulté. Mardi 4 mars, le Rouen Hockey Elite a décroché sa troisième victoire en autant de matchs contre Chamonix (5-1 à l'extérieur), lui permettant de remporter sa série de quart de finale des play-offs de Ligue Magnus. Tout comme Angers, vainqueur de sa série contre Gap, Rouen est donc déjà qualifié pour les demi-finales. Dans les deux autres matchs des quarts de finale, Briançon mène 2-1 contre Villard-de-Lans, et Dijon mène sur le même score contre Morzine. On connaîtra le nom des deux dernières équipes qualifiées en demi-finale ce mercredi 5 mars au soir ou samedi 8 en cas d'égalité deux victoires partout.

Les demi-finales de Ligue Magnus sont programmées du 11 au 19 mars, et la finale le 25 mars.