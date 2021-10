76540. Plaquettes de cannabis, armes et téléphones portables découverts chez un habitant des Hauts de Rouen

Plusieurs plaquettes de "shit" (1,4 kilogrammes au total), deux armes de poing et des cartouches, un couteau utilisé pour couper la résine, plusieurs téléphones portables et de l'argent liquide. Voilà ce qu'ont découvert les policiers, samedi après-midi, en perquisitionnant le domicile d'un jeune rouennais, dans les Hauts de Rouen.

Le dealer présumé avait été contrôlé sur la place du Châtelet quelques heures plus tôt par les hommes de la brigade spécialisée de terrain (BST) déployée dans la Zone de sécurité prioritaire (ZSP). Sur lui, les forces de l'ordre avaient retrouvé quelques grammes de cannabis et un peu de cocaïne. C'était suffisant pour le placer en garde à vue et demander une perquisition de son domicile.

En garde à vue, il aurait reconnu la vente de stupéfiants. Agé de 26 ans, il devait être jugé en comparution immédiate ce lundi.