Après l'ère Born In Alaska, les Normands musiciens ont revêtu une nouvelle peau avec la création du groupe "Bye Bye Léone". Un brin rock, enivrant, et d'une pop-électro fulgurante, Bye Bye Léone a d'abord pris ses marques avec "Submarino". Alexis, Tiphaine, Raphaël et Mathieu membres du groupe dévoilent un extrait inédit "Electric Wood". Un clip est actuellement en préparation. Découvrez le nouvel extrait de Bye Bye Léone.