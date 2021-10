Papillons de Nuit 2014 : Focus sur les groupes de la scène régionale programmés

Le festival Papillons de Nuit séduit tant par sa programmation, son organisation mais aussi par son attachement à la scène régionale. En effet, des artistes régionaux auront l'immense honneur de jouer sur l'une des scènes les plus applaudies de France.

Pierre - Olivier Madeleine vous parle de la scène régionale à Papillons de Nuit

GaBLé (Caen) le vendredi 6 juin.

Ceux qui se définissent eux-mêmes comme des "trublions de la scène française" ont un style inclassable. Unique, le groupe pioche dans tous les genres et s'est vu attribuer le qualificatif de "pop bidouillé". Mais une bidouille haut-de-gamme ! Un élan rock, ballade folk musique débridée et débraillée, des bêtes de scène en concert !

Clockwork Of The Moon (Caen) le vendredi 6 juin.

Clockwork of the Moon a pris ses racines sur le littoral normand il y a quelques années déjà. Loin de renier son appartenance à l’émergente scène caennaise, le groupe s’en émancipe et défend une folk bucolique aux harmonies vocales et aux mélodies chantonnantes, sans pour autant délaisser ses premiers émois psychédéliques ! Une voix puissante, un charme détonnant ! Evoluant entre les grands espaces et les déferlantes sonores, comme échappés du désert californien.

Two Bunnies In Love (Flers) le samedi 7 juin.

Les jeunes Flériens de Two Bunnies In Love ont connu une belle année 2013. Grâce notamment à l'excellent titre "Duchesse", titre qui annonce la sortie prochaine de leur EP au printemps prochain "Manchester" les Bunnies se régalent. Véritable fulgurance pop, résolument plus rock et pétillant.

MmMmM (Saint-Lô) le dimanche 8 juin.

Derrière le concept, les MmMmM livrent des titres fougueux, polyglottes (on y speak english, on y habla espagnol et on y spricht deutsch) et surtout très joueurs, qui évoquent, en vrac, AC/DC, Gorillaz, Kraftwerk ou Philippe Katerine. Sur fond de ballades pop groovy l'alchimie bout sur scène et on se régale avec "MmMmM".

Gagnant(s) Tremplin Tendance Ouest & Papillons de Nuit le dimanche 8 juin.

Et pourquoi pas vous ?! Le gagnant du Tremplin Tendance Ouest Papillons de nuit aura la joie de jouer sur la scène du festival. Votez dés maintenant pour vos artistes régionaux préférés ici