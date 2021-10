Sortir dans l'Orne: vendredi 28 février

Louis Chedid est en concert samedi au casino de Bagnoles de l'Orne dans le cadre de sa tournée solo "2 fois l’infini". Louis Chedid, c'est 16 albums et 40 ans de carrière ! Moins de trois ans après le très acclamé "On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime", Louis Chedid nous gratifie d'un formidable nouvel album qu'on pourrait presque décrire comme un "best of" de nouvelles chansons. C'est demain à 21h.

Ce week-end, c'est le festival du cirque international de l'Orne à Montilly-sur-Noireau. Samedi à 20 h 30 : Soirée de prestige avec jury pour une Remise Chevaux d’Or, d’Argent et de Bronze. Final pyrotechnique féérique sous chapiteau. Dimanche 2 mars à 15 h 30 : Même programme. Spectacle pour tout public sous chapiteau de 1500 places. Gagnez vos places pour la séance de votre choix en appelant vendredi à 9h30 et 14h30 au 02 33 05 32 30.