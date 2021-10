L’édition 2014 sera inaugurée le samedi 1er mars à 11h30. À cette occasion des démonstrations de patinage artistique seront proposées par le club ACSEL de Caen.



Plusieurs activités sont au programme de ces deux semaines :



Lundi 3 mars : Curling (à partir de 10 ans)



Mercredi 5 mars : Course d’attelage sur chambre à air (12 ans et plus, par équipe de 3)



Jeudi 6 mars : Foot sur glace (12 ans et plus, par équipe de 3 avec possibilité d’un remplaçant)



Lundi 10 mars : Curling (à partir de 10 ans)



Mercredi 12 mars : Course d’attelage sur chambre à air (12 ans et plus, par équipe de 3)



Jeudi 13 mars : Hockey sans patins (12 ans et plus, par équipe de 3 avec possibilité d’un remplaçant)



Ces activités seront ouvertes à tous, sur inscription auprès du service municipal des sports avant le 1er mars ou à la billetterie de la patinoire dès le 1er mars.



Ouverture de 14h à 18h le week-end, de 10h à 12h et de 14h à 18h la semaine.

Tarifs : 3.50€ et 2€ en tarif réduit, gratuit pour les moins de 5 ans.



Ecoutez, Laurent Launay, Responsable des animations sportives.

Argentan : une patinoire de glace pour les vacances