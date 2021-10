Une radiologue au tribunal pour harcèlement moral

Devant le tribunal de Cherbourg mardi 25 février, un médecin radiologue de 54 ans, est poursuivie pouravoir eu des attitudes inadaptées envers près de 20 salariés des sites sur lesquels elle a exercé de juillet de 2008 à septembre 2011, à Cherbourg, Equeurdreville-Hainneville et Valognes, sites d'activités radiologiques du centre d’imagerie médicale la Bucaille.

18 personnes se sont constituées parties civiles et dénoncent des faits de désorganisation récurrente, de retards importants, d’exigence démesurée, répétée et injustifiée. Les salariés évoquent aussi une attitude d’isolement ou de mépris à l’égard de certains, des propos vexatoires, menaçants ou humiliants, une attitude discriminatoire et d’ingérence...

Surnommée "La chieuse"

Conséquences : troubles du sommeil, maux de tête, pleurs, peur au ventre… La quinquagénaire indique à la barre que jamais elle n’a voulu brimer quelqu’un, qu’elle a juste fait son travail de médecin. La défense rappelle que la prévenue était surnommée "la chieuse" par d'autres médecins, incapables de s'entendre, qui l'ont "montrée du doigt comme étant LA responsable de tous les dysfonctionnements et de la dégradation de la situation".

L'avocat des parties civiles demande pour quatre salariés 20.000€ de dommages et intérêts et 15.000€ pour les 14 autres. Le parquet a quant à lui requis une peine de six mois de prison avec sursis et une amende de 1000€. L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 13 mai prochain.

Avec Fabrice Cuidet