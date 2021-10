Ekiden à Tourlaville ce dimanche

L'ekiden est un marathon que vous courez à plusieurs, en relais, en équipe de 6. Tous les parcours ne sont pas égaux et sont répartis comme ceci: 5km-10km-5km-10km-7,195km

Les relayeurs s'entendent avant la course pour se répartir les différentes distances. Cette course se tiendra dans Tourlaville et est qualificative pour le championnat de France FFA Ekiden si vous êtes licencié en club. Il est possible aussi de courir en "candidats libres", il suffit de se munir d'un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition. Pour cette épreuve, il faut aussi être né en 1998 ou avant.

Notez néanmoins que des animations pour les plus jeunes seront organisées durant la course avec un ekiden adapté et des initiations à l'athlétisme.

Renseignements et inscriptions en allant sur tourlaville.athle.com

Ecoutez Stéphane Tanguy, organisateur de la course au sein de l'AS Tourlaville athéltisme