Festibal : «A fond d’cale raconte des histoires aux enfants»

Bal costumé pour les 3-12 ans, le Festibal est le rendez-vous festif des familles. Plus de 550 personnes étaient au rendez-vous en 2013. Pour la 8ème édition, organisé par C’Jeune, les Francas de la Manche et la Ville d’Equeurdreville-Hainneville, c’est le groupe local A fond d’cale qui sera chargé de faire danser les 3-12 ans… et leurs parents !



Formation folk et pop rock bien connue dans le Cotentin et au-delà, A fond d’cale sait adapter son répertoire ultra-festif aux jeunes auditeurs, en leur proposant un ensemble de reprises (chanson, rock) et de compositions inédites spécialement destinées aux minots. Comme chaque année, les enfants viendront déguisés s’ils le souhaitent.



Des stands bricolage, maquillage, musique/percussions et photos les attendent à partir de 14h. Un goûter sera offert.



Rendez-vous ce samedi 1er mars à l’Agora espace cultures avenue du Thivet à Equeurdreville-Hainneville. A partir de 14h : ouverture des portes et début des ateliers et à 15h30 : concert festif.



Ecoutez, Aurélie Eve, responsable de Francas de la Manche.

