Sortir dans la Manche : mercredi 26 février

Dimanche, l'AS Tourlaville athlétisme organise la 1ère course Ekiden de Basse-Normandie. La course se déroule dimanche à 9h, les inscriptions sont possibles jusqu'à vendredi soir. Renseignements et réservations sur tourlaville.athle.com

Le Challenger La Manche-Cherbourg se poursuit avec le début des 1/8 de finale toute la journée de ce mercredi au complexe Chantereyne, de 10h30 à 22h.

Animations pour les enfants à la Cité de la Mer de Cherbourg ce mercredi. L'établissement vous invite à la Médiathèque pour une animation gratuite spéciale LEGO. Á partir des sous-marins exposés dans la Grande Galerie des Engins et des Hommes dont le Deepsea Challenger mis en place au début de l’année, les enfants (et leurs parents !) pourront créer, avec les conseils des animateurs, leur propre monde sous-marin en LEGO !

Ils pourront également s’inspirer de modèles de sous-marins qui seront exposés à la Médiathèque. Les plus belles créations seront photographiées et valorisées sur le site internet de La Cité de la Mer. Un tirage au sort vous permettra peut-être de gagner des boîtes LEGO, des magazines et des entrées à La Cité de la Mer… Animation gratuite mais Inscription obligatoire sur place. C'est par créneau d'1h, de 10h à 18h.